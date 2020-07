Il Parlamento europeo lancia la sua nuova campagna per l’ambiente (con gli Eugenii e Licia Colò)

Tra i protagonisti anche Alessandro Gassman, Bianca Balti, gli Eugenio in via di gioia e Licia Colò

Alessandro Gassmann, Bianca Balti, Lorenzo Baglioni, Eugenio in via di gioia, Mario Tozzi, Licia Colò. Questi alcuni dei nomi celebri che hanno deciso di aderire a Voglio un pianeta così, la nuova campagna del Parlamento europeo per l’ambiente. Attraverso una serie di video, i testimonial green, insieme ad attivisti e imprenditori, si uniranno per sensibilizzare sui temi legati alla tutela del pianeta. Al centro dell’iniziativa lo spreco alimentare, l’inquinamento atmosferico, l’utilizzo della plastica, la consapevolezza riguardo ai danni e all’impatto dei cambiamenti climatici.

#vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climatici,ecologia e della necessità di cambiare le politiche in questo senso. Il pianeta ed il futuro è dei giovani,fatevi sentire!! #ClimateChange @DavidSassoli ✌️🌳🌍 pic.twitter.com/vxCICMvVuA — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 18, 2020

«Invito i giovani a far sentire la loro voce in difesa del pianeta e dei problemi climatici, perché il futuro è loro» ha detto Alessandro Gassmann nel video di Twitter in cui annuncia la sua partecipazione al progetto. Un’attenzione particolare della campagna verrà data anche alle storie di cittadini che possono essere un esempio di impegno per la difesa dell’ambiente.

Nella campagna quindi vengono citati il nonno plastic-free, Pasquale Di Marco, Potito Ruggiero, un ragazzo di 12 anni che ha manifestato da solo in un paesino del Foggiano per proteggere l’ambiente o anche i “Viaggiatori ecologici”, Valentina La Cara ed Edoardo Manza, che a bordo del loro camper portano in giro per l’Italia il proprio messaggio di sensibilizzazione e ripulendo dai rifiuti i luoghi visitati nelle varie tappe.

