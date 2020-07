Coronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi casi (+51). Anche oggi un solo decesso

Il bollettino del 22 luglio

I dati della Regione Lombardia del 22 luglio

Il contagio, nella regione più colpita di Italia, non accenna a rallentare. Se ieri si sono registrati +34 nuovi casi di Coronavirus, oggi in Lombardia le nuove infezioni sono +51. Di queste, 22 sono considerate nel bollettino della Regione come debolmente positive e 16 sono state individuate grazie allo screening sierologico. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono morte +1 persone a causa della Covid-19. Stesso incremento di ieri. Il totale delle vittime, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a quota 16.798.

Nella regione, i guariti sono 69.888, i dimessi nell’ultimo giorno sono stati 1.972, per un totale di 71.860 persone che hanno superato la malattia. Il numero di pazienti in terapia intensiva scende di -4 unità, per un numero complessivo di intubati pari a 17. Calano anche i ricoveri meno gravi: sono 149, in diminuzione di -2 unità. In Lombardia, da quando l’emergenza è scoppiata, sono stati processati un 1.217.829 tamponi, con un incremento nelle ultime 24 di 5.361 test: ieri i tamponi analizzati erano stati 5.973.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+17) di cui +10 a Milano città

(+17) di cui +10 a Brescia (+9)

(+9) Bergamo (+7)

(+7) Varese (+6)

(+6) Monza e Brianza (+5)

(+5) Lodi (+4)

(+4) Como (+1)

(+1) Lecco (+1)

(+1) Sondrio (+1)

(+1) Cremona (0)

(0) Mantova (0)

(0) Pavia (0)

Foto in copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

Leggi anche: