Coronavirus, in Lombardia ancora zero morti. Aumentano i nuovi casi (+79) e i ricoveri (+4)

Il bollettino del 25 luglio

I dati di sabato 25 luglio 2020

La buona notizia è che in Lombardia anche oggi si registrano zero decessi per Coronavirus. Il numero totale delle vittime, dunque, rimane stabile a 16.801. Calano di quattro unità i pazienti in terapia intensiva: da 17 a 13. In lieve aumento, invece, i ricoverati che oggi sono 148 (+4). I guariti sono 70.399 mentre i dimessi 1.872. I casi ieri erano +53, oggi +79 di cui 18 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici. Il numero di tamponi effettuati in 24 ore è di +10.725 contro i +9.860 di ieri. In totale, dall’inizio della pandemia, sono stati eseguiti 1.253.500 tamponi. Nella provincia di Milano i casi segnalati sono +25 (ieri +22), in città +12 (ieri +11). A Bergamo +19 e a Brescia +16; zero casi a Cremona, Pavia e Sondrio.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+25) di cui +12 a Milano città

(+25) di cui +12 a Bergamo (+19)

(+19) Brescia (+16)

(+16) Mantova (+7)

(+7) Varese (+3)

(+3) Lecco (+3)

(+3) Como (+2)

(+2) Lodi (+2)

(+2) Monza e Brianza (+2)

(+2) Cremona (0)

(0) Pavia (0)

(0) Sondrio (0)

