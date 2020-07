Il Crotone in Serie A: i festeggiamenti tra assembramenti e senza mascherine – Il video

Non è la prima volta che succede. Prima a Napoli, adesso a Crotone dove, come si vede dalle immagini, centinaia di persone sono scese in piazza e, incuranti delle misure di contenimento del Coronavirus, hanno festeggiato senza rispettare il distanziamento sociale e senza indossare le mascherine, previste all’aperto nel caso in cui, appunto, non sia possibile mantenere la distanza di un metro da persona a persona. Un comportamento pericoloso, come più volte ribadito dalle autorità sanitarie, che rischia di far retrocedere l’Italia nella fase 2.

I festeggiamenti per la promozione del Crotone in Serie A sono durati tutta la notte soprattutto in piazza Pitagora, in centro città. E le immagini parlano chiaro: (quasi) nessuno ha rispettato le regole imposte dal governo italiano. Un fatto simile, in realtà, si è già verificato più di un mese fa a Napoli dove, in una piazza stracolma, i tifosi partenopei hanno festeggiato la vittoria contro la Juve. Fatti che avevano scatenato un feroce botta e risposta tra il governatore campano Vincenzo De Luca e il leader della Lega Matteo Salvini.

Foto in copertina e video da Videocalabria / Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

