Coronavirus, in Lombardia zero morti per la terza giornata consecutiva. Calano i ricoverati e diminuiscono anche i casi: +74 (ieri erano +79)

Il bollettino del 26 luglio

I dati di domenica 26 luglio 2020

Terza giornata consecutiva con zero morti per Coronavirus in Lombardia. Il dato dei decessi, dunque, resta stabile a 16.801; calano, seppur di poco, i nuovi casi positivi che oggi sono +74 (di cui 11 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici). Ieri erano +79. Tornano a scendere – ed è questa la notizia positiva – il numero dei ricoverati che oggi sono 139, ovvero 9 in meno rispetto a ieri quando erano 148. In terapia intensiva ci sono ancora 13 persone, esattamente come ieri. I guariti oggi sono 70.471 mentre i dimessi 1.878. L’incremento dei tamponi è di +8.057 contro i +10.725 di ieri per un totale di 1.261.557 tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia. Scendono i contagi a Milano: oggi +13 in provincia, +10 in città. Ieri erano rispettivamente +25 e +12. A Bergamo +25 casi, zero contagi solo a Lodi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Bergamo (+25)

(+25) Milano (+13) di cui +10 a Milano città

(+13) di cui +10 a Brescia (+9)

(+9) Varese (+8)

(+8) Monza e Brianza (+6)

(+6) Como (+3)

(+3) Cremona (+2)

(+2) Sondrio (+2)

(+2) Lecco (+1)

(+1) Mantova (+1)

(+1) Pavia (+1)

(+1) Lodi (0)

