Paura a Berlino, auto contro la folla a Charllottenburg: 7 feriti, alcuni gravi

La polizia ha preso in custodia l’uomo alla guida dell’auto. Ancora nessuna indicazione se dietro quanto accaduto ci siano motivi politici o terroristici. In quella stessa zona, quattro anni fa, morirono 12 persone in attacco ai mercatini di Natale

Sono almeno sette le persone rimaste ferite a Berlino, alcune in modo grave, dopo che una persona alla guida di un’auto è piombata sulla folla. Come riporta l’emittente Deutsche Welle, l’incidente è avvenuto questa mattina 26 luglio vicino la stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charllottenburg. In quella stessa zona, il 19 dicembre 2016, Anis Amri travolse e uccise 12 persone a bordo di un camion, mentre 56 rimasero ferite.

La polizia di Berlino ha comunicato di aver preso in custodia l’uomo al volante dell’auto. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Per ora la polizia non ha fornito indicazioni su eventuali motivazioni politiche o terroristiche dietro il gesto.

