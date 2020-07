Egitto, Patrick Zaki resta in carcere dopo 5 mesi in cella: il Tribunale prolunga di 45 giorni la custodia cautelare

Il ragazzo era stato presente ieri, per la prima volta dal 7 marzo scorso, in udienza

Ancora in carcere, per altri 45 giorni: l’incubo, per Patrick George Zaki continua. È questo l’esito dell’udienza che era attesa per oggi al Cairo, in Egitto: la custodia cautelare dello studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre cinque mesi è in carcere in Egitto per propaganda sovversiva, è stata rinnovata di altri 45 giorni.

A scriverlo è l’Ansa, che cita come fonte una legale di Zaki al Cairo, Hoda Nasrallah. «Avevamo sperato di poter festeggiare la sua scarcerazione, ma così non è stato. Non smettiamo di lottare #FreePatrickZaki», twitta Amnesty International Italia.

Ieri, per la prima volta dal 7 marzo, il 27enne attualmente detenuto nel carcere di Tora, ha partecipato all’udienza davanti al Tribunale penale che lo avrebbe giudicato: gli è stato permesso di comparire davanti ai giudici alla presenza dei suoi avvocati. «Ieri era stata una sorpresa, oggi è una pessima sorpresa», scrive su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury. «Ora purtroppo dobbiamo smettere di incrociare le dita e riprendere a chiedere la sua scarcerazione».

