Coronavirus, stabili i casi con quasi il doppio dei tamponi. Aumentano i morti: altri 10 (ieri erano 5) – Il bollettino della Protezione Civile

Oggi +181 contagi, ieri erano 170. Aumentano i ricoveri in ospedale: 9 pazienti in più. Crescono anche gli attualmente positivi

Casi più o meno stabili (oggi +181, contro i +170 di ieri), nonostante siano stati eseguiti molti più tamponi. Sono stati registrati cinque morti in più rispetto a ieri. Focolai sparsi in alcune regioni come il Trentino Alto Adige. È la situazione Coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. In dettaglio sono stati registrati appunto 181 nuovi contagi. Il totale dei casi nel nostro Paese, dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia, sale così a 246.488. Ieri i nuovi contagi erano stati +170, due giorni fa +254. Ci sono stati 10 morti nella giornata di oggi, 28 luglio. Ieri c’erano state 5 vittime, come due giorni fa. Il totale dei decessi sale a 35.122, considerato il ricalcolo della Sardegna dove era stato segnalato un decesso in più.

Sono 12.609 le persone attualmente positive nel nostro Paese. Ieri erano 12.581. Mentre sono 198.757 i guariti dall’inizio del monitoraggio della pandemia, di cui 164 registrati nelle scorse 24 ore. Ieri i guariti erano a quota 198.593. Le persone ricoverate in ospedale sono 749, ieri erano 740, di cui 40 in terapia intensiva, ieri erano 45. Mentre 11.820 persone sono in isolamento domiciliare. Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 48.170 tamponi, ieri erano 25.551. Dall’inizio del monitoraggio sono stati eseguiti 6.634.293 test, mentre sono stati 3.967.710 i casi testati.

