Coronavirus, in Lombardia tornano i decessi: +1. I nuovi casi sono 53 (ieri 34)

Il bollettino del 28 luglio

Tornano i decessi in Lombardia legati al Coronavirus. Dopo 4 giorni consecutivi in cui, nella Regione italiana più colpita dalla pandemia, non si erano registrate morti collegate alla Covid-19, oggi se ne registra 1. Il totale delle vittime sale così a 16.802. Per quanto riguarda l’aumento giornaliero dei casi positivi, oggi la Regione ha segnalato +53 casi, contro i +34 di ieri. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 96.008, di cui 6.678 attualmente positivi. La somma totale dei tamponi è di 1.271.875 (+6.326 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva, che ieri risultava in aumento, è oggi a quota 13: –1 rispetto ai 14 di ieri. I ricoveri non gravi sono in totale 151 (+14), mentre i guariti salgono a 70.694e i dimessi a 1.879.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+21) di cui +16 a Milano città

(+21) di cui +16 a Bergamo (+19)

(+19) Cremona (+1)

(+1) Brescia (+3)

(+3) Mantova (0)

(0) Varese (+4)

(+4) Como (0)

(0) Monza e Brianza (0)

(0) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (+3)

(+3) Lecco (0)

Foto in copertina: ANSA

