Coronavirus, in Lombardia quarto giorno consecutivo senza decessi: 34 nuovi casi positivi

Il bollettino del 27 luglio

Un altro giorno senza decessi a causa del Coronavirus in Lombardia. Adesso sono quattro in totale i giorni senza nuove vittime Covid nella regione d’Italia che ne ha riportato il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Un risultato positivo anche sul fronte dei nuovi contagi: sono +34 in 24 ore (la maggior parte nella provincia di Milano, +14), meno rispetto al 26 luglio quando ne erano stati registrati 74.

In compenso, stando ai dati diffusi dalla regione aumentano di un sola unità i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 14, mentre il numero di pazienti non in terapia intensiva scende a 137 (-2 rispetto a ieri). I guariti adesso sono 70.551 e i dimessi 1.878, per un totale di 72.429 (+80 rispetto a ieri). Questi i dati a fronte di 3.992 nuovi tamponi, -4.065 in meno rispetto a ieri quando erano stati 8.057.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+14) di cui +7 a Milano città

(+14) di cui +7 a Bergamo (+8)

(+8) Cremona (0)

(0) Brescia (+2)

(+2) Mantova (0)

(0) Varese (0)

(0) Como (+2)

(+2) Monza e Brianza (+2)

(+2) Lodi (0)

(0) Sondrio (0)

(0) Pavia (0)

(0) Lecco (+2)

