Coronavirus, nuovo show di Sgarbi alla Camera: «Non prendiamo per il cu*o i bambini sulle mascherine». Seduta sospesa – Il video

Ancora Vittorio Sgarbi. La seduta della Commissione cultura della Camera è stata sospesa per i comportamenti del deputato. Rivolgendosi al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in audizione, Sgarbi ha detto: «Non prendiamo per il cu*o i bambini costringendoli a portare le mascherine».

Il presidente della Commissione, il pentastellato Luigi Gallo, dopo averlo invitato senza successo a tenere un linguaggio più consono, ha sospeso la seduta. «C*lo è nella lingua italiana», ha replicato Sgarbi, che poi ha aggiunto: «Vaff** è lo slogan della forza politica che lei rappresenta (Movimento 5 Stelle, ndr). Siete andati al governo con quello slogan e ora rompete il c…sulle parole?».

In precedenza, il deputato Sgarbi aveva detto in merito all’utilizzo delle mascherine: «Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dato indicazioni per la loro necessità solo per ambienti sanitari dove non ci sono le distanze di sicurezza necessarie contro la trasmissione del Coronavirus? In mancanza di indicazioni – ha aggiunto il critico d’arte – porto la mascherina che vede da oltre un mese. Sarà piena di microbi. Nessun medico ci ha detto che è necessaria».

