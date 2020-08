Riapertura delle scuole, la proposta di Renzo Piano: «Banchi in legno per dare lavoro ai falegnami» – Il video

L’idea dell’archistar per «dare ossigeno ai 10mila professionisti in Italia che sarebbero in grado di produrli»

In vista della riapertura delle scuole dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, l’architetto (e senatore a vita) Renzo Piano lancia la sua proposta: banchi in legno, dice l’archistar, in modo da «dare ossigeno ai 10mila falegnami in Italia che sarebbero in grado di produrli».

La proposta di Piano, recapitata a Gloria Ghetti, del comitato Priorità alla scuola, rientra nell’ambito di un progetto che il comitato di genitori e insegnanti ha lanciato in agosto: mettere insieme interventi di intellettuali, storici, sociologi, e più in generale personalità che hanno a cuore l’istruzione, su una idea di scuola di qualità che possa ripartire a settembre.

