Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagi: +552 in 24 ore (ieri erano 402). Le vittime sono 3 (ieri +6) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 7 agosto

È un incremento significativo quello registrato nell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus nel Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 552 nuovi contagi, ieri erano stati 402, per un bilancio che tocca quota 249.756 casi dall’inizio dell’epidemia. Un andamento della curva ulteriormente in crescita. Il numero di vittime è invece di 3, ieri era stato di 6. Il totale è di 35.190 decessi. Il bilancio dei guariti vede invece un aumento di 319 unità per un complessivo di 201.642 persone guarite e/o dimesse. Le persone attualmente positive sono invece 12.924.

Stabili le unità di terapia intensiva che rimangono a quota 42. Le persone ancora ricoverate sono 779, +17 rispetto ai 762 di ieri. Il numero di tamponi è arrivato a 7.158.909, con un incremento di 59mila nelle ultime 24 ore.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

