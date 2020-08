Coronavirus, in Italia crescono i nuovi positivi: 402 (ieri 384). I nuovi decessi sono 6 (ieri 10) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 6 agosto

L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione Coronavirus in Italia segnala 402 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Una cifra in aumento rispetto agli ultimi giorni, che che conferma l’andamento crescente della curva. Ieri, 5 agosto, si erano registrati 384 nuovi casi. Due giorni fa, l’incremento era stato di 190 e il 3 agosto di 159.

Il totale dei casi registrati in Italia dall’inizio del monitoraggio della pandemia sale a 249.204. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.694. Per quanto riguarda i decessi, tra ieri e oggi si sono registrate altre 6 vittime. Ieri, le morti legate al Covid-19 erano state 10, mentre due giorni fa se ne erano segnalate 5. In totale, il numero delle vittime registrate in Italia è di 35.187.

Stando al bollettino, ci sono ancora 762 persone ricoverate in ospedale (ieri 764), di cui 42 in terapia intensiva (ieri 41). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.890. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 58.673 , a fronte dei 56.451 registrati ieri. In totale, i test effettuati sono stati 7.099.713, per una somma complessiva di 4.216.934 casi monitorati.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

