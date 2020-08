In Francia i casi registrati in una settimana superano i 9mila

Usa

Ansa | Donald Trump

I casi di contagio da Coronavirus negli Stati Uniti sfiorano i 5 milioni (4.941.635), 161.347 i decessi. Guardando i dati della Johns Hopkins University, negli Usa sono state contagiate altre 59.202 persone rispetto a ieri, e si contano 1.256 decessi in più. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito dalla pandemia sia per numero di infezioni che di morti. Per il presidente statunitense Donald Trump però la pandemia «sta scomparendo nel Paese». Lo ha detto in una conferenza stampa nella sua residenza a Bedminster.

Francia

Ansa | Parigi, Francia

La Francia ha registrato altri 2.288 casi in 24 ore: salgono a 9.330 i contagi registrati nell’ultima settimana, secondo i dati del ministero della Sanità, come riporta Le Figaro. Il totale dei casi registrati nel Paese sale a 235.207, i morti sono 30.327, di cui 12 nelle ultime ore. Sono più di 5mila le persone ricoverate in ospedale, di cui 136 nelle ultime ore, 383 pazienti sono in terapia intensiva.

Leggi anche: