Coronavirus in Lombardia: raddoppiano i positivi con la metà dei tamponi, preoccupa Milano. Nessun decesso per il quarto giorno consecutivo

Il bollettino dell’11 agosto

Salgono rispetto a ieri i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +68 casi (9 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologici) contro i +31 di ieri. Nessun decesso invece per il quarto giorno consecutivo. Dall’inizio della pandemia sono 16.775 le persone decedute. I ricoverati sono 160 (ieri 150), ovvero +10 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 10 persone, una in più di ieri.

I dimessi, oggi 11 agosto, sono 1.415 mentre i guariti 73.190. Diminuisce il numero di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +4.537 tamponi contro i +9.343 di ieri per un totale di 1.379.246 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano segnalati +21 casi mentre in città +12: ieri, invece, rispettivamente +4 e +4.

#LNews nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+101). A Lodi si registrano zero contagi. Un contagio a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio.https://t.co/w0EzoM0fnB pic.twitter.com/ecAbKT5ojK — Regione Lombardia (@RegLombardia) August 11, 2020

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+21) di cui +12 a Milano città

(+21) di cui +12 a Bergamo (+2)

(+2) Cremona (+1)

(+1) Brescia (+14)

(+14) Mantova (+10)

(+10) Varese (+6)

(+6) Como (+3)

(+3) Monza e Brianza (+6)

(+6) Lodi (+0)

(+0) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (+1)

(+1) Lecco (+1)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

