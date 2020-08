Libano, manifestanti entrano in piazza dei Martiri a Beirut al grido di «Rivoluzione» – Video

Sono centinaia i manifestanti che stanno affluendo nella piazza dei Martiri di Beirut, in Libano, per esprimere la propria rabbia nei confronti del governo e delle istituzioni, accusate di essere responsabili della doppia esplosione di martedì 4 agosto. Nel disastro sono morte almeno 200 persone e decine risultano ancora disperse.

Al momento, come riportato dai reporter dell’Ansa, decine di attivisti si sono posizionati per un sit-in di fronte alla moschea al Amin e nei pressi della statua dei martiri, decine di attivisti e manifestanti sono in piedi. Altri gruppi si dirigono invece verso la sede del Parlamento, dove ci sono ancora le barriere erette dalle autorità negli scorsi mesi di proteste – e dove ora è schierata la polizia in tenuta anti-sommossa. I manifestanti scandiscono lo slogan: «Thawra», che in arabo significa «rivoluzione».

Le proteste, ormai inarrestabili, non hanno trovato respiro nemmeno durante il minuto di silenzio indetto dallo stesso movimento antigovernativo, previsto per le 18:06 locali (17.06 ora italiana) – e cioè l’orario dell’esplosione. A quell’ora, i vari gruppi di manifestanti erano assiepati nelle varie zone della piazza in attesa di spingersi vicino al Parlamento, dove in questi giorni ci sono stati diversi scontri con la polizia.

Leggi anche