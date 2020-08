Viviana Parisi, per i pm Gioele era vivo in macchina con la mamma a Sant’Agata

Il piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi – la donna trovata morta lo scorso 8 agosto nelle campagne di Caronia, in Sicilia -, non solo era in macchina con la mamma a Sant’Agata di Militello, ma era vivo. Il nuovo dettaglio emerge sempre dai filmati delle telecamere di video-sorveglianza analizzati dai pm.

«Dal video di Sant’Agata di Militello si capisce che Gioele era vivo: si vede la faccia e si vede che è vivo. L’immagine è chiara. E questo rende più fondata l’ipotesi che nell’incidente stradale il bambino fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c’è un “buco” di 10 minuti», dice il procuratore di Patti, Angelo Cavallo.

Si accorcia dunque il “buco” sugli spostamenti della donna che da 22 minuti si riduce a 10. Finora infatti non era chiaro se Gioele, di 4 anni, fosse con la madre quando è uscita dall’autostrada a Sant’Agata, né se fosse con lei quando poi è rientrata in autostrada ed è rimasta coinvolta in un piccolo incidente. Momento da cui si perdono le tracce della donna.

Intanto per l’11esimo giorno di fila proseguono le ricerche del piccolo. Ad aiutare nelle indagini anche un geologo forense specializzato nella ricerca di corpi sottoterra. «Proviamo anche questa carta. Vediamo se riusciamo a delimitare qualche zona», hanno detto i magistrati. «Chiunque abbia visto qualcosa dopo l’incidente, nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia. Io amo mio figlio e lo voglio trovare». È il nuovo appello del papà di Gioele, marito di Viviana.

Leggi anche: