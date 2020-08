Viviana Parisi, per i pm il figlio Gioele era in auto con la mamma: la prova in un video

Gioele, il figlio di quattro anni di Viviana Parisi, trovata morta nelle campagne di Caronia, in Sicilia, era in macchina con la mamma quando la donna è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per andare a Sant’Agata di Militello. A sostenerlo i pm che hanno analizzato un nuovo video registrato dalle telecamere di video-sorveglianza.

«Abbiamo acquisito un filmato a Sant’Agata di Militello in cui si vedono la mamme e il bambino. È un punto importante per il proseguo delle indagini», ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Un filmato che farebbe luce dunque sul buco di 22 minuti in cui la dj è entrata e uscita da Sant’Agata di Militello. Minuti che sarebbero fondamentali per ricostruire gli spostamenti della donna e capire la dinamica che ha portato alla sua morte.

Il corpo di Viviana è stato ritrovato lo scorso 8 agosto, la donna era uscita di casa con il figlio il 3 agosto per andare a Milazzo, questa è la motivazione data al marito, ma avrebbe imboccato l’autostrada A20, direzione Palermo per poi uscire a Sant’Agata di Militello. Dopo 20 minuti, appunto, la donna è rientrata in autostrada per proseguire verso Palermo. Ma dopo 20 chilometri è stata costretta a fermarsi per un piccolo incidente in cui ha urtato un furgone. Viviana è scesa dalla macchina e si è allontanata. Qui si perdono le tracce della donne e del figlio.

Non è certo che il figlio fosse con lei al momento dell’incidente, ci sono versioni discordanti a riguardo. E al giallo si aggiunge il particolare dei “testimoni scomparsi”: nessuna notizia dei due giovani che hanno segnalato l’incidente. Tanto che a loro si è appellato anche il pm che ha chiesto di farsi avanti. Finora non era sicuro nemmeno che Gioele fosse con la donna a Sant’Agata di Militello, in quei 20 minuti di buco. Ma ora la conferma sembra arrivata dal filmato visionato dai pm. Proseguono intanto le ricerche del piccolo.

