Bielorussia, in piazza l’opposizione e i sostenitori di Lukashenko. Putin pronto a intervenire

Oggi nella capitale della Bielorussia sfilano due cortei: da una parte i manifestanti anti-regime che, a una settimana dalle controverse elezioni che hanno confermato al potere il presidente Alexander Lukashenko, tornano a chiedere le sue dimissioni e nuove elezioni, dall’altra i sostenitori di colui che viene chiamato “l’ultimo dittatore d’Europa” e che, nonostante sia sempre più isolato in Europa e nel suo Paese, può fare affidamento sulla Russia e Vladimir Putin. È notizia di questa mattina che, dopo la telefonata avvenuta tra i due leader ieri e la richiesta di aiuto da parte di Lukashenko, il presidente russo avrebbe dichiarato di essere pronto a fornire «alla prima richiesta, assistenza totale per garantire la sicurezza della Bielorussia».

Lukashenko chiede aiuto a Putin e ai suoi sostenitori: «Difendete l’indipendenza del Paese»

Questo è quanto ha scritto l’agenzia stampa bielorussa Belta citata da La Repubblica, che riporta anche un comunicato del Cremlino secondo cui la Bielorussia starebbe subendo pressioni esterne. Anche la BBC attribuisce a Lukashenko di aver detto che Putin sarebbe pronto ad autorizzare un intervento militare in suo sostegno nel caso di una minaccia militare dall’estero. Andavano in questa direzione anche alcune dichiarazioni fatte da Lukashenko nei giorni scorsi il quale, in diverse occasioni, ha parlato di interferenze esterne e di una regia occulta che si celerebbe dietro la manifestazioni.

Potrebbe essere un bluff anche se, dopo che i rapporti tra i due Paesi si sono raggelati prima delle elezioni, quando 32 contractor russi sono stati arrestati a Minsk con l’accusa di voler interferire con le elezioni, come riposta alla richiesta di aiuto e al colloquio avvenuto tra i due, il ministero degli Interni russo ha inserito nella lista dei «ricercati interstatali» Valery Tsepkalo, ex candidato alle presidenziali in Bielorussia, e Stepan Putilo, animatore del canale Telegram Nexta, fonte di notizie indispensabile per l’opposizione bielorussa.

Oggi, in occasione del corteo che sta avendo luogo a Minsk, il presidente bielorusso ha agitato lo spettro della Nato prima di invitare i suoi connazionali a «difendere l’indipendenza del vostro Paese». «Ci vengono offerti soldati NATO: neri, con la bocca gialla e capelli bianchi», avrebbe dichiarato. «Non sarò mai d’accordo, voglio che i nostri figli e nipoti vivano nel loro stato». La manifestazione sarebbe partita più tardi del previsto a causa del ritardo con cui i sostenitori del presidente, venuti da varie parti del paese, sono arrivati a Minsk. Secondo diverse fonti, molti sostenitori sarebbero impiegati delle compagnie statali, portati forzosamente a Minsk per partecipare al raduno.

La marcia per la libertà

Nel frattempo, dopo la repressione degli ultimi giorni, in un’altra parte della città va avanti la manifestazione organizzata dall’opposizione in Bielorussia nella speranza di radunare una folla enorme per sfidare Lukashenko in quella che è stata definita la “marcia per la libertà”. Ieri, sempre a Minsk, migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del manifestante d’opposizione Alexander Taraikovsky, ucciso negli scontri con la polizia lunedì scorso, funerale che si è trasformato in pacifica manifestazione di protesta.

In un’intervista all’Associated Press, la compagna di Taraikovsky, Elena German, che ha potuto vedere il cadavere all’obitorio di Minsk, ha dichiarato che l’uomo sarebbe “sicuramente” stato ucciso da un proiettile sparatogli al petto, e non da un presunto ordigno che intendeva lanciare contro la polizia che gli sarebbe esploso in mano. L’ipotesi è suffragata da un video pubblicato sempre dall’Associated Press.

