È morto Robert Trump, il fratello del presidente Usa. Donald Trump: «Era il mio migliore amico»

È morto Robert Trump, il fratello minore del presidente statunitense Donald Trump. A darne notizia lo stesso presidente in una nota: «È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre».

«Zio Robert, ti amiamo. Sarai nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, sempre», ha twittato Ivanka Trump. Robert aveva 71 anni, era stato ricoverato in ospedale a New York lo scorso 14 agosto e le sue condizioni erano state definite “gravi”. Non sono note la cause della sua morte, secondo i media Usa era gravemente malato.

