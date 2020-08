Treno deraglia in Brianza, feriti due macchinisti e un passeggero: alcune carrozze rovesciate sui binari

I due macchinisti e il passeggero non sarebbero in gravi condizioni

Due macchinisti e un passeggero sono rimasti feriti dopo che un treno di Trenord è deragliato poco dopo le 12 vicino la stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Secondo l’Areu, l’agenzia lombarda per le emergenze, i due macchinisti non sarebbero in condizioni gravi, così come il passeggero, che si sarebbe ferito rompendo il vetro del finestrino per uscire. Alcune carrozze si sono rovesciate, occupando i binari della linea Milano-Lecco. Areu ha chiarito che sul treno si trovavano solo tre persone: un capotreno, il macchinista e un passeggero.

