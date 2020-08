Arriva The Batman di Matt Reeves, il trailer al Dc FanDome: sarà un Bruce Wayne in evoluzione – Video

Finita l’attesa per il trailer di The Batman di Matt Reeves

Il regista Matt Reeves ha rivelato al Dc FanDome il trailer del film The Batman, ultima pellicola sul supereroe molto attesa dagli appassionati del genere. All’evento di Los Angeles dedicato al mondo dei fumetti della Dc Comics, quest’anno svoltosi tutto in videoconferenza, Reeves ha chiarito che il suo The Batman non ripercorrerà le origini del personaggio, ma la storia passata di Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson, è stata inevitabilmente una parte importante della sceneggiatura. Qui il personaggio di Batman si sta ancora formando, soprattutto attraverso un percorso intimista che lo porta a riflettere sulla propria identità, con tanta psicologia insomma, soprattutto alla luce del ruolo della famiglia Wayne a Gotham city, travolta come sempre dalla corruzione.

