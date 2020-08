La difesa della moglie di Mihajlovic, positivo dopo la vacanza in Sardegna: «Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori» – Video

Alle polemiche per il comportamento del tecnico del Bologna è intervenuta sua moglie, con lui in vacanza in Sardegna

Sono ancora una volta ragioni di salute a tenere lontano Sinisa Mihajlovic dal suo Bologna. Stavolta però è il Coronavirus a costringere il tecnico serbo a casa, dopo essere risultato positivo appena rientrato dalle vacanze in Sardegna con la famiglia. Inevitabili le polemiche sui social per Mihajlovic, che durante le ferie si è concesso qualche partitella con amici, come quella con Zlatan Ibrahimovic immortalata in un video. Ma sul comportamento del marito è intervenuta la moglie Arianna, che su Instagram lo ha difeso: «Astenetevi dal giudicare, perché siamo tutti peccatori».

Video: Agenzia Vista

