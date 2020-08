Il barman del Billionaire positivo al Coronavirus ora è stato ricoverato in terapia intensiva

Al momento nell’Isola si contanto 463 pazienti positivi al Covid. L’uomo, 59 anni, sarebbe l’unico ricoverato in terapia intensiva

Fra i dipendenti del Billionaire positivi al Coronavirus uno è stato ricoverato in terapia intensiva. A darne notizia è il quotidiano locale La Nuova Sardegna che spiega come l’uomo, 59 anni, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Sassari dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni. Al momento sarebbe sottoposto a ventilazione assistita. Da due giorni si trovava nel reparto di Malattie Infettive.

Al momento il totale dei casi positivi in Sardegna è di 463, di cui 19 ricoverati con sintomi in ospedale. Prima del caso del barman, nessun paziente era in terapia intensiva. I nuovi casi nella giornata di oggi sono stati 34, ieri 91. Numeri lievitati rispetto ai giorni scorsi anche a causa dei test fatti ai dipendenti del locale di Flavio Briatore: al momento infatti i casi certificati tra i dipendenti della struttura sono 58.

Come abbiamo spiegato in questo articolo, ormai ad Arzachena c’è un focolaio di Coronavirus di cui non è stata ancora chiarita l’origine. Oltre ai contagiati del locale di Briatore infatti, sono stati trovati dei positivi anche fra i dipendenti del villaggio turistico Isuledda.

