Stasera si gioca la finale femminile di Champions League. Si può vedere in tutto il mondo, Italia esclusa

Fischio di inizio nella finale femminile della Champions League a San Sebastián. Dopo la finale maschile tra il Bayern Monaco e il Psg, scendono in campo altre due squadre franco-tedesche, l’Olympic Lione e il Wolfsburg. Ma, a differenza della finale maschile, in Italia non è possibile seguire la partita in televisione.

Come si legge sul sito della Uefa, la lista dei Paesi in cui è invece possibile farlo è molto lunga. Dalla Francia e Germania in Europa alla Russia e l’Australia passando per la Cambogia e il Sud Africa. Perfino ad Haiti la partita viene trasmessa in televisione. Ma non in Italia.

Per Luisa Rizzitelli, presidente dell’associazione Assist, da anni impegnata per i diritti delle atlete, si tratta dell’ennesima occasione mancata. Intervistata dal Corriere della Sera, Rizzitelli dichiara che la sensazione è che in Italia «si guadagna terreno sul fronte della parità solo se questo è funzionale al sistema dello sport maschile».

«È davvero paradossale che al calcio femminile si chieda, da un lato uno sforzo abnorme per poter ricominciare il campionato (ogni 4 giorni tamponi e 2 settimane il sierologico a spese delle squadre), ma poi al movimento si neghino occasioni di visibilità e crescita importanti come la trasmissione di una finale di Champions», continua Rizzitelli. «Stasera non solo neghiamo all’Italia di poter assistere ad una grande finale, ma neghiamo a tante bambine di essere ispirate e ammaliate dalla gioia del talento e della passione di grandi campionesse del calcio. Donne».

Ad ogni modo, chi vuole seguirla in Italia può farlo su Uefa.tv. I presupposti per una bella partita ci sono tutti. Le due squadre – le più titolate in Europa – si sono sfidate in finale di Champions League già tre volte. Parte favorita il Lione, che ne ha vinte due ed oggi disputa la sua nona finale.

