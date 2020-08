Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i nuovi contagi (con meno tamponi): +135 (ieri +235). Due i decessi

Il bollettino del 31 agosto

I decessi registrati oggi in Lombardia legati al Coronavirus sono 2. Ieri, 30 agosto, le vittime erano state 3 (nessuna, invece, il 29 agosto). Il totale dei morti sale così a 16.865. Per quanto riguarda l’aumento giornaliero dei positivi, il bollettino della Regione ha segnalato +135 nuovi casi. Un freno rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati +235, già in calo rispetto ai 289 del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 9.866 tamponi (ieri erano +12.863 ), per un totale di 1.596.833 test.

I ricoveri ordinari sono oggi 195 (ieri 194), mentre in terapia intensiva ci sono 22 (ieri 20, quindi +2). I guariti salgono a quota 74.972 (ieri 74.965) e i dimessi raggiungono il totale di 1.286 (ieri 1.283). Per quanto riguarda Milano, i casi tracciati di Covid-19 sono +54 (ieri +80, due giorni fa 140), di cui +30in città (ieri +45, il 29 agosto +86).

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+54) di cui +30 a Milano città

(+54) di cui +30 a Bergamo (+19)

(+19) Cremona (+3)

(+3) Brescia (+7)

(+7) Mantova (0)

(0) Varese (+7)

(+7) Como (+8)

(+8) Monza e Brianza (+13)

(+13) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (+1)

(+1) Lecco (+11)

Foto in copertina: Ansa, Matteo Corner | Una serata di passeggio al Naviglio Grande di Milano. 22 Agosto 2020

