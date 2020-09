Una bimba di 3 anni sollevata dall’aquilone gigante: il volo spaventoso al festival di Taiwan – Video

Una bambina di tre anni è rimasta impigliata tra le corde di un aquilone che l’ha sollevata per diversi metri durante un festival a Taiwan. Con il vento che soffiava fortissimo nella città di Nanlioao, la bambina è stata sbalzata in aria da un enorme aquilone arancione, come riporta la Cnn, mentre gli adulti cercavano in tutti i modi di recuperarla. Per fortuna dopo pochi secondi la piccola è tornata a terra, terrorizzata ma senza ferite.

