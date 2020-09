Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: per l’ex premier tracce di una polmonite bilaterale

Dagli esami effettuati a Silvio Berlusconi è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero precauzionale. Secondo quanto riportato dal Corriere, che cita fonti politiche di Forza Italia, a insistere perché Berlusconi rimanesse in ospedale e non tornasse a casa è stato il dottor Alberto Zangrillo, medico curante dell’ex premier.

Berlusconi è stato ricoverato attorno alla mezzanotte di ieri. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia presentava sintomi legati al Coronavirus che richiedevano accertamenti. In isolamento domiciliare ad Arcore da mercoledì dopo essere risultato positivo alla Covid-19, il leader di Forza Italia ieri nel tardo pomeriggio era intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Genova spiegando di stare «abbastanza bene», di non avere più febbre e dolori.

L’arrivo di Berlusconi accompagnato dalla scorta

Qualche ora più tardi, però, è stato deciso il ricovero al San Raffaele. Berlusconi è stato accompagnato in macchina della sua scorta: è apparso stare abbastanza bene, camminava senza fatica. L’ex premier si trova in una stanza isolata del settore Diamante dell’ospedale, che è lo stesso dove è stato ricoverato anche in altre occasioni.

In una nota, lo staff di Berlusconi ha invitato a evitare allarmismi: «Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche», si legge. «Tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato».

Leggi anche: