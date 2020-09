Birmingham, diverse persone accoltellate vicino al quartiere Gay Village. La polizia: «Situazione grave»

Ci sarebbero diverse persone accoltellate nel cento di Birmingham, come riferisce la polizia che poco dopo la mezzanotte è intervenuta senza chiarire ancora la gravità dei feriti e le eventuali vittime. In un tweet la polizia del West Midlands ha spiegato di essere intervenuta dopo la segnalazione di un accoltellamento. Poco dopo sono stati segnalati altri episodi nella zona: «Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto gravi». La polizia ha definito la «situazione grave», parlando di un «importante incidente», come conferma Sky news.

Ampie aree della città sono state isolate dalla polizia, in particolare quella vicino al quartiere Gay Village, dove ci sono diversi locali e pub, presumibilmente affollati di sabato sera.

