Un 21enne ucciso a calci e pugni in una rissa vicino Roma: quattro fermati

Era già in condizioni gravissime il ragazzo coinvolto questa notte in una rissa a Colleferro. I carabinieri hanno fermato alcune persone

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato picchiato per strada a Colleferro, vicino Roma. Willy Monteiro Duarte, originario di Capo Verde, è stato soccorso già in gravissime condizioni, dopo che era rimasto coinvolto in una lite finita in rissa con altre persone. Lo scontro è avvenuto in largo Oberdan a Colleferro, dove ci sono alcuni locali. Finora ci sono quattro persone fermate dai Carabinieri.

Secondo Il Messaggero, il ragazzo era agonizzante in terra quando i soccorsi sono arrivati ed è morto al suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di zona. Per il momento non sono ancora noti i motivi della rissa, iniziata nelle prime ore del mattino in un locale.

La vittima viveva a Paliano (Frosinone) con la famiglia mentre il gruppo di aggressori sarebbe di Artena, un altro piccolo comune della città metropolitana di Roma. La lite – continuata fuori dal locale – è accaduta in largo Oberdan, comune di Colleferro. Sono almeno tre le persone fermate in caserma, che vengono sentite per ricostruire i fatti. Si indaga per omicidio.

Il sindaco: «Episodio inimmaginabile per il nostro territorio»

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha commentato così l’accaduto: «L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro ci lascia senza parole. L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia. Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza».

