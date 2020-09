Coronavirus, lieve aumento dei positivi ma con 40mila tamponi in più: +1.370 (ieri +1.108). Diminuiscono i decessi: +10 (ieri +12) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino dell’8 settembre

Dopo tre giorni consecutivi di calo nel numero dei contagi, tornano a salire i casi positivi di Coronavirus: sono 1.370 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.108 e due giorni fa 1.297. I casi totali in Italia hanno superato la soglia di 280mila: sono 280.153 per la precisione. Questi dati arrivano a fronte di 92.403 tamponi processati oggi (ieri erano 52.553) per un totale di test analizzati dall’inizio dell’epidemia arrivato a quota 9.364.213. Lo si apprende dal bollettino della Protezione Civile.

I morti totali sono 35.563: 10 in più rispetto a ieri, quando si era registrato un incremento delle vittime pari a 12. Al momento, le persone attualmente positive in Italia sono 33.789. Di queste, 1.760 sono ricoverate con sintomi (41 in più rispetto a ieri, 143 si trovano in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri) e 31.886 sono sottoposte a isolamento domiciliare. Le regioni con il maggior incremento di casi positivi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (271), la Campania (249) e la Puglia (143).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: