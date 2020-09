Coronavirus, risalgono i decessi: +14 (ieri +10). Lieve aumento dei nuovi positivi: +1.434 (ieri 1.370) – Il bollettino della protezione civile

Il bollettino del 9 settembre

Prosegue la risalita della curva dei contagi di Coronavirus, ricominciata ieri dopo che per i tre giorni precedenti si era invece registrata una diminuzione relativa. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il bollettino di Protezione Civile e di ministero della Salute, sono 1.434 le nuove infezioni rilevate, a fronte dei 1.370 di ieri, alle 1.108 di due giorni fa e le 1.297 di tre giorni fa. Il numero di casi totali in tutto il Paese è quindi arrivato a 281.583 contro i 280.153 di ieri. I tamponi effettuati da ieri sono in linea con quelli di ieri: 95.990 a fronte dei 92.403 di 24 ore fa e i 52.553 di due giorni fa. Il numero totale invece di test realizzati dall’inizio dell’emergenza è di 9.460.203, che corrispondono a 5.699.709 casi reali analizzati (per ogni paziente in media vengono previsti due tamponi).

Le vittime di Covid-19 in Italia sono state fino a questo momento 35.577: l’incremento delle 24 ore è di 14 persone, mentre ieri erano 10 e due giorni fa 12.

Il totale dei soggetti attualmente positivi in tutto il paese arriva a quota 34.734. Tra loro ci sono 32.806 in isolamento domiciliare, 150 in terapia intensiva (7 in più di ieri), 1.778 in ospedale, 38 in più di 24 ore fa. Ad osservare gli incrementi più significativi sono ancora Lombardia (218), la Campania (203) e il Lazio (175).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: