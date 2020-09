Coronavirus, aumentano i decessi: +12 (ieri +7). Calano i contagi ma con oltre 20mila tamponi in meno: +1.108 (ieri 1.297) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 7 settembre

Ancora sopra i mille, per quanto di poco – 1.108 – il numero dei nuovi casi contagio di Coronavirus che sono stati monitorati dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Ieri il dato relativo era di +1.297, due giorni fa di + 1.695, e tre giorni fa di +1.733 casi. Diminuiscono ancora, però, nella coda del calo fisiologico che sempre fino a ora è stato registrato in concomitanza del fine settimana, anche i tamponi, che sono 52.553, ovvero 20mila in meno rispetto a ieri, quando erano 76.856 (due giorni fa invece il totale di era assetato a 107.658 test).

Il totale dei casi di Covid-19 registrati in tutto il territorio nazionale dall’inizio dell’emergenza è di 278.784 – ieri erano 277.634, mentre i casi analizzati attraverso tampone sono stati 5.578.731, per complessivi 9.271.810 test.

Sono 12 le vittime positive a Sars-Cov-2 da ieri (quando erano state 7, 16 due giorni fa e 11 il giorno ancora prima. Il totale delle guarigioni sale a quota 210.238, 223 nelle ultime 24 ore, mentre gli italiani e le italiane attualmente positivi sono 32.993. Tra loro 142 sono pazienti in terapia intensiva (9 in più rispetto a ieri), gli ospedalizzati non gravi sono 1.719 mentre 31.132 si trovano isolati domiciliarmente.

La Regione Sicilia fa sapere che tra le 49 nuove positività registrate ci sono 15 persone ospiti dell’hotspot di Lampedusa. In Campania l’aumento di oggi dei casi positivi «è 218, sebbene la differenza tra il totale dei casi positivi di oggi e quello di ieri è 260 poiché 42 casi positivi sono da attribuire ai giorni scorsi» per, spiegano, residuo screening. In Calabria, tra le 17 nuove positività, tre sono di persone migranti.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: