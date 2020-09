Sono 91 i ricoveri in più rispetto a ieri. In totale, i casi positivi in italia sono 38.509. I guariti sono invece in tutto 213.634

Il bollettino del 13 settembre

L’ultimo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Italia diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della salute parla di 1.458 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi, invece, sono 7. Attualmente in Italia risultano positive alla Covid-19 38.509 persone. In tutto, i casi registrati fin dall’inizio del monitoraggio salgono a 287.753.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.042 (ieri 1.951), mentre sono 187 le persone in terapie intensiva ( ieri 182) e 36.280 in isolamento domiciliare. Il nuovo incremento è registrato a fronte di 72.143 nuovi tamponi. Ieri – quando i tamponi erano stati 92.706 – l’aumento era stato di 1.501 (il giorno ancora precedente 1.616 su 94.186 test analizzati). Per quanto riguarda il totale delle vittime, il bilancio sale a 35.610. Ieri se ne erano segnalate 6, mentre due giorni fa 10.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

