Coronavirus, crescono ancora i positivi (+1452) con 20mila tamponi in più. Dodici vittime. Preoccupa la Campania – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 16 settembre

Salgono ancora i contagi da Coronavirus, come mostra l’ultimo bollettino della Protezione civile di oggi, 16 settembre. Dopo i +1.229 casi di ieri, oggi i contagi sono +1.452 per un totale di 291.442. Le vittime sono +12 mentre ieri +9 e il giorno prima +14. Dall’inizio della pandemia sono morte 35.645 persone.

I ricoverati con sintomi sono 2.285, ieri 2.222 (+63) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 207 persone (ieri erano 201, il giorno prima 197). Si registra, quindi, un incremento di 6 unità. In isolamento domiciliare si trovano 38.040 pazienti (+751), i dimessi e i guariti oggi sono 215.265 (+620) mentre gli attualmente positivi sono in tutto 40.532 (+820). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +100.607 contro i +80.517 di ieri. Il giorno prima erano stati +45.309. Dunque si segnala un netto incremento di test. Il totale di tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia è di 10.044.551. Le regioni più colpite dalla pandemia sono Campania (+186), Lazio (+165), Lombardia (+159) e Veneto (+159).

I dati di oggi 16 settembre 2020

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati sui pazienti attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: