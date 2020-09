Il bollettino del 17 settembre

Con circa mille tamponi in più salgono ancora i casi di Coronavirus in Italia. Stando agli ultimi dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono +1.585 le nuove infezioni a fronte di +101.773 tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri invece i totali erano rispettivamente +1.452 e +100.607. Sono 13 i decessi registrati nelle ultime 24 ore – ieri erano 12 –, portando il totale a 35.658.

Come è accaduto ieri, anche oggi le terapie intensive registrano un leggero aumento: +5 persone, passando così da 207 a 212. Attualmente ci sono 38.853 persone in isolamento domiciliare e 2.348 persone ricoverate con sintomi. Aumentano anche i dimessi e i guariti: +689, per un totale di 215.954. L’aumento più grande nei casi giornalieri è stato registrato in Lombardia (+281), seguita dalla Campania (+195) e dal Lazio (+181).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

