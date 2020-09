Coronavirus, nelle ultime 24 ore aumentano le terapie intensive (+14) e salgono i contagi con meno tamponi: +1597 (ieri 1434) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 10 settembre

Crescono i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile: +10 rispetto ai +4 di ieri: è quanto riporta l’odierno bollettino diffuso come ogni giorno dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute.

Ad aumentare anche i numeri delle terapie intensive, +14 persone ricoverate per un totale che ha raggiunto quota 164. Nonostante il calo dei tamponi effettuati, 94.186, contro i 95.990 di ieri , aumentano i contagi a +1597 per una quota complessiva raggiunta in tutto il Paese pari a 283.180.

Arriva a 211.885 il numero dei dimessi guariti con un incremento di 163 persone. La Lombardia si posizione nuovamente in cima alla classifica dei nuovi casi con +245.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

