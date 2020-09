Coronavirus, in Lombardia raddoppia il numero dei nuovi contagi: +271 (ieri +109). Ma con 11mila tamponi in più

Sono 2 le nuove vittime, per un totale di 16.888 decessi da inizio pandemia. Rimangono stabili le terapie intensive con 27 ricoverati, aumentano i guariti e i dimessi

Il bollettino dell’8 settembre

Nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia ha registrato 271 nuovi contagi di Coronavirus. Il numero delle vittime è salito a 16.888 con un incremento di due unità. Aumenta anche il numero delle persone guarite o dimesse: +158, raggiungendo quota complessiva dall’inizio dell’emergenza pari a 76.976 persone.

Stabili le terapie intensive: +1 rispetto a ieri, mentre si registrano +6 persone ricoverate non in terapia intensiva. Il bilancio dei tamponi è salito di 20.781, per un totale di test effettuati da inizio pandemia che ha raggiunto quota 1.736.911. La provincia di Milano si registra prima nella classifica dei nuovi contagi con +100 nuovi casi, seguono subito dopo Brescia (+30), Varese (+29) e Monza e Brianza (+25).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+100) di cui +43 a Milano città

(+100) di cui +43 a Brescia (+30)

(+30) Como (+14)

(+14) Monza e Brianza (+25)

(+25) Bergamo (+9)

(+9) Mantova (+8)

(+8) Pavia (+24)

(+24) Varese (+29)

(+29) Lecco (+5)

(+5) Cremona (+4)

(+4) Lodi (+4)

(+4) Sondrio (+2)

Leggi anche: