Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus: tornato a Montecarlo dopo due settimane a casa di Daniela Santanché

Flavio Briatore è risultato negativo a due tamponi ed è guarito dal Coronavirus. Ieri in tarda serata, l’imprenditore è tornato a Montecarlo dopo aver lasciato la casa milanese della senatrice di Fratelli d’italia Daniela Santanché, dopo essere stato in isolamento dallo scorso 29 agosto. Briatore, 70 anni, era risultato positivo dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele, dove era arrivato la sera di domenica 23 agosto. In quei giorni, nell’attesa dell’esito del tampone, il proprietario del Billionaire aveva spiegato di essersi rivolto alle cure dell’ospedale milanese per una prostatite.

Una settimana fa, Briatore aveva diffuso un video sul suo profilo Instagram, con cui ha voluto tranquillizzare i suoi follower sulle sue buone condizioni di salute e ringraziarli per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. E proprio con il suo arrivo a Montecarlo, Briatore ha pubblicato un nuovo video davanti alla vetrina di una pasticceria con torte che augurano il bentornato.

