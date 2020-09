Trovati indizi di una sostanza organica su Venere, ma non c’è la prova della presenza di vita

Gli astronomi americani e inglesi che hanno pubblicato il recente articolo apparso su Nature Astronomy, riguardo a tracce di fosfina sull’atmosfera di Venere, stanno facendo un certo scalpore, perché tale sostanza organica potrebbe essere – secondo alcuni media che hanno rilanciato la notizia – un indizio della presenza di vita. La sostanza è stata rilevata attraverso diversi telescopi spettrali a banda millimetrica. Mediante spettroscopia è infatti possibile rilevare tracce di varie sostanze che passano attraverso la radiazione elettromagnetica.

Nel febbraio 2019, per esempio, sono state trovate così tracce di molecole organiche complesse attorno alla stella Orione. Esiste anche un progetto dell’ESA che prevede il lancio per il 2028 del telescopio spaziale Ariel, con lo scopo di mappare diversi esopianeti dove si ritiene più probabile la presenza di forme di vita primordiale.

Vita su Venere?

Possibile che invece di cercare così lontano, alla fine la vita si trovi proprio su Venere e non su altri candidati, come Marte o le Lune ghiacciate di Giove e Saturno, rispettivamente Europa ed Encelado? Al solito la prudenza non è mai troppa. Rilevare una apparente presenza non equivale ad accertarla; se poi si tratta di sostanze organiche, bisogna vedere se effettivamente hanno portato a forme di vita.

Ma la possibilità non è da escludere. È vero che l’atmosfera estremamente densa di Venere a noi non sembra il massimo dell’ospitalità, ma questo non significa che possa essere proibitiva per forme di vita molto semplici, come i batteri. Ed effettivamente la fosfina viene solitamente ritenuta una traccia piuttosto forte della presenza di attività antropica o di vita microbica.

«È stato recentemente proposto che qualsiasi fosfina (PH3) rilevata nell’atmosfera di un pianeta roccioso sia un promettente segno di vita – spiegano i ricercatori – La traccia PH3 nell’atmosfera terrestre (parti per trilione di abbondanza a livello globale) è associata in modo univoco all’attività antropica o alla presenza microbica: la vita produce questo gas altamente riducente anche in un ambiente ossidante generale».

I limiti dello studio

Se gli scienziati escludono contaminazioni che possano aver falsato i loro risultati – come spiegato nel loro studio – perché parlano di una apparente presenza di fosfina? Ci sono effettivamente dei limiti. Al momento gli astronomi non possono escludere altre fonti, come dei fenomeni fotochimici o geologici al momento sconosciuti.

«Le informazioni mancano – continuano gli autori – ad esempio, la fotochimica delle goccioline delle nuvole venusiane è quasi completamente sconosciuta. Si deve quindi considerare una possibile fonte fotochimica […] Anche le domande sul perché organismi ipotetici su Venere potrebbero produrre PH3 sono altamente speculative».

Così, i ricercatori auspicano nuovi studi e ci tengono a precisare che per il momento «anche se confermata, sottolineiamo che la rilevazione di [fosfina] non è una prova robusta per la vita, ma solo per una chimica anomala e inspiegabile».

Leggi anche: