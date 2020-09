Elezioni regionali, ecco i nomi degli “impresentabili” in Campania, Puglia e Valle d’Aosta

Nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d’Aosta. A renderli noti è il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie

«Speriamo di non doverci più incontrare. Spero che, con queste tirate d’orecchie capiscono che non è più il caso di approvare certe liste», così Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha chiuso la sua relazione alla Camera dove ha presentato i risultati del lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Si tratta dei cosiddetti “impresentabili” per le elezioni regionali e i comuni sciolti per mafia che andranno al voto il 20 e 21 settembre. Nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d’Aosta.

«Molti gruppi politici hanno consultato preventivamente la commissione al fine di poter esaminare al meglio le offerte di candidature per evitare situazioni imbarazzanti. Ancora, però, c’è tanto da fare perché noi altrimenti non saremmo qui. I politici dovrebbero avere la maturità di depennare i soggetti opinabili», ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.

La situazione in Campania

Iannace Carlo , lista De Luca presidente, il quale «fu dichiarato sospeso» dal 31 marzo 2016 dalla carica di consigliere regionale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a causa della condanna comminata al candidato alla pena di 6 anni e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni poiché dichiarato colpevole degli articolo 110, 81 capoverso, 476 capoverso, 479, 61 n.2, 314 del codice penale;

, lista De Luca presidente, il quale «fu dichiarato sospeso» dal 31 marzo 2016 dalla carica di consigliere regionale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a causa della condanna comminata al candidato alla pena di 6 anni e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni poiché dichiarato colpevole degli articolo 110, 81 capoverso, 476 capoverso, 479, 61 n.2, 314 del codice penale; Basso Sabino , Campania libera per De Luca presidente, imputato di riciclaggio;

, Campania libera per De Luca presidente, imputato di riciclaggio; De Stefano Orsola , Lega Salvini, per Stefano Caldoro presidente, imputata di concussione;

, Lega Salvini, per Stefano Caldoro presidente, imputata di concussione; Di Scala Maria Grazia , Forza Italia con Stefano Caldoro, imputata di concussione;

, Forza Italia con Stefano Caldoro, imputata di concussione; Iovine Aureliano , che sostiene De Luca, imputato di plurimi reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, fraudolento trasferimento di valori aggravato dal fine di agevolare le attività mafiose;

, che sostiene De Luca, imputato di plurimi reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, fraudolento trasferimento di valori aggravato dal fine di agevolare le attività mafiose; Langella Michele , per Vincenzo De Luca presidente, imputato per riciclaggio;

, per Vincenzo De Luca presidente, imputato per riciclaggio; Paolino Monica , per Stefano Caldoro presidente, imputata di scambio elettorale politico-mafioso;

, per Stefano Caldoro presidente, imputata di scambio elettorale politico-mafioso; Plaitano Francesco , per Vincenzo De Luca presidente, già segnalato nel 2015 dalla Commissione antimafia per violazione del codice di autoregolamentazione;

, per Vincenzo De Luca presidente, già segnalato nel 2015 dalla Commissione antimafia per violazione del codice di autoregolamentazione; Silvestro Francesco, Forza Italia per Stefano Caldoro presidente, imputato di concussione.

E Vincenzo De Luca? «De Luca, ritenuto impresentabile per un’accusa relativa agli articoli 110, 81, 317 del codice penale, è stato assolto nel 2016, quindi risulta presentabile».

Puglia

Silvana Albani , Puglia solidale verde per Michele Emiliano presidente, imputata di falsa perizia, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari aggravati dal fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose;

, Puglia solidale verde per Michele Emiliano presidente, imputata di falsa perizia, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari aggravati dal fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose; Gelardi Vincenzo , per Michele Emiliano presidente, imputato di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori aggravati al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose;

, per Michele Emiliano presidente, imputato di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori aggravati al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose; Guido Raffaele, Fiamma Tricolore per Bruni presidente, imputato di tentata violenza privata, lesioni aggravate, minacce al fine di agevolare le associazioni mafiose.

Valle d’Aosta

Augusto Arduino venne dichiarato sospeso dal 28 marzo 2018 dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente della giunta per la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni poiché colpevole dei reati 319 e 321 del codice penale.

Foto in copertina: LUCA ZENNARO/ANSA

Leggi anche: