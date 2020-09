Le violazioni sono state denunciate alla polizia postale che sta indagando per risolvere quanto prima la situazione e individuare i responsabili

Un attacco hacker ai danni dei profili social di Lucia Azzolina e del ministero di cui è titolare è in corso da circa due giorni. Sia le strutture informatiche del ministero dell’Istruzione che i social network personali sono stati presi di mira e violati. Lo staff si è mosso per denunciare il fatto alla polizia postale che sta indagando per risolvere quanto prima la situazione e individuare i responsabili dietro l’azione cyber.

Articolo in aggiornamento

Leggi anche: