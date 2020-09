Coronavirus, in Lombardia netto aumento dei decessi: +9 (ieri +2). Salgono i contagi con circa 5mila tamponi in più: +243 (ieri +241)

Il totale delle vittime nella Regione sale a quota 16.917. Aumentano le terapie intensive, con 4 pazienti in più in 24 ore

Il bollettino del 19 settembre

Regione Lombardia | Bollettino Covid-19

In linea con ieri, quando l’incremento era di +224, oggi in Lombardia l’incremento di nuovi casi di contagio di Coronavirus registrati in 24 ore è di +243: una percentuale dell’1,11%, spiegano dalla Regione. Da principio del monitoraggio dell’emergenza sanitaria, il totale dei contagi in regione tocca oggi 104.547. I morti positivi a Covid-19 nelle ultime 24 ore schizzano purtroppo a 9, a fronte delle 2 vittime di ieri. Il tributo di vite umane in Lombardia sale così a quota 16.917 decessi.

Il tutto a fronte di circa 5mila tamponi in più rispetto al giorni precedente: 21.721 oggi 16.828 ieri, per un totale di 1.928.410 test. In aumento le terapie intensive, passando dalle 32 persone di ieri alle 36 di oggi. In diminuzione i ricoveri: 271 oggi, 284 ieri, 272 due giorni fa. In Lombardia ci sono 8.935 persone positive in questo momento a fronte delle 9.027 di ieri. 1.455 sono i dimessi e in totale 77.240 guariti.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 89, di cui 36 a Milano città ;

: 89, di cui 36 a ; Bergamo : 11;

: 11; Brescia : 37;

: 37; Como : 9;

: 9; Cremona : 2;

: 2; Lecco : 8;

: 8; Lodi : 3;

: 3; Mantova : 5;

: 5; Monza e Brianza : 37;

e : 37; Pavia : 14;

: 14; Sondrio : 4;

: 4; Varese: 12.

