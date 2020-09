«La cittadinanza italiana di Luis Suárez ottenuta con una truffa»: l’inchiesta della Procura di Perugia. Ci sono indagati

Uno scandalo che farà parlare il mondo del calcio, e che interessa da vicino il nostro Paese. La cittadinanza italiana di Luis Suárez, attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana, sarebbe stata ottenuta con una truffa. A rivelarlo è un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che oggi, 22 settembre, hanno acquisito documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificato una serie di avvisi di garanzia.

Dalle indagini è emerso che gli argomenti dell’esame d’italiano sostenuto dall’attaccante blaugrana – accostato negli ultimi giorni anche alla Juventus – erano stati concordati e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. La Guardia di finanza di Perugia ha avviato acquisizioni di documenti presso gli uffici dell’Università per Stranieri. Notificate informazioni di garanzia per rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e altro. Nell’inchiesta sarebbero indagati – secondo indiscrezioni – i vertici di palazzo Gallenga.

Suárez ha svolto l’esame in questione – necessario per l’ottenimento della cittadinanza – il 17 settembre scorso. Già in quell’occasione, qualcuno fece notare che la prova aveva avuto una durata sospetta. Tra loro, un giornalista di Reuters in Italia, che su Twitter aveva scritto: «Leggo che Suárez ha ottenuto il certificato B1 di conoscenza dell’italiano in mezz’ora. Per caso anch’io ho dato lo stesso esame ieri (per ottenere la cittadinanza). Dura 2 ore e 45 minuti. Farlo in mezz’ora è impossibile – anche per Dante, ma sicuramente per Suárez. Indignato».

