Caso Suarez, le telefonate tra l’avvocata della Juve e il dg dell’Università per l’esame: l’offerta di altri stranieri vip

Esisteva un accordo tra l’avvocatessa della Juventus Maria Turco e l’Università per gli stranieri di Perugia, dimostrato da una serie di intercettazioni. È quanto riporta il Corriere della Sera, descrivendo gli ultimi aggiornamenti sul caso Luis Suarez, il centravanti del Barcellona al centro di uno scandalo per la presunta truffa attorno al suo esame per la cittadinanza italiana. Il riferimento alle conversazioni tra Turco e Simone Olivieri, direttore generale dell’Università. La legale, mettendo sul piatto la promessa di mandare in Ateneo tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno bisogno di sostenere l’esame per il tesseramento, ottiene da Olivieri la certezza che l’esame di B1 di Suarez non sarà un problema.

Un’intesa vantaggiosa per l’Univeristà dato che, come dichiarato dal colonnello Sarri della Guardia di Finanza, «l’ateneo cercava prestigio». In forte difficoltà economica negli ultimi anni – con un inchiesta aperta per buco in bilancio – quello con la Juventus poteva essere un ottimo trampolino di rilancio.

La Guardia di Finanza sta indagando sul reato di corruzione, ma al momento Turco non è iscritta nel registro dei nomi. il direttore generale verrà interrogato in queste ore. Olivieri dovrà spiegare anche perché l’esame del calciatore è stato anticipato al 17 settembre – come da richieste di Turco. Insieme a lui c’erano altri quattro studenti, anticipati anche loro probabilmente per evitare che l’esame sembrasse ruotare intorno a lui.

Accanto al reato di corruzione, in ballo ci sono anche eventuali illeciti in monitoraggio dalla giustizia sportiva. Punizioni che non riguarderebbero Suarez, visto che le sanzioni non si rivolgono ai non tesserati ma solo a società, dirigenti, soci e tesserati. L’articolo 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva Figc, è punibile chiunque provi «direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari».

Il primo contatto dell’Ateneo

Secondo quanto ricostruito dal Fatto Quotidiano, però, il primo a parlare con il direttore Oliveri è stata una figura pubblica istituzionale di Perugia legata all’Ateneo, che non risulta tra gli indagati. Questa persona avrebbe spiegato al direttore dell’Università di essere stato contattato da un dirigente della Juve, il quale gli ha annunciato che la società bianconera intende acquistare Suarez. Nessun riferimento viene fatto in merito alla possibile truffa dell’esame.

