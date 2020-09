Coronavirus, stretta del governo francese: a Parigi i bar chiuderanno alle 22, allerta massima a Marsiglia e Aix-en-Provence

Il governo in Francia ha varato una nuova stretta nel tentativo di frenare il contagio da Coronavirus, che nelle ultime settimane ha fatto segnare un’impennata preoccupante di nuovi casi. Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali alle 22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità, Olivier Véran.

Al termine di un Consiglio di Difesa interamente dedicato all’emergenza Covid, Véran ha parlato di «situazione ormai degradata» in diverse città e in particolare a Parigi e nella regione Ile-de-France, zona passata in «allerta rafforzata». L’area di Marsiglia ed Aix-en-Provence è – insieme alla Guadalupa – in «allerta massima», con restrizioni ancora più rigide. Qui, a partire da lunedì, tutti i bar e i ristoranti osserveranno una chiusura totale.

Nel Paese la corsa del contagio non accenna a rallentare. Ieri, 22 settembre, il numero dei nuovi casi è tornato oltre quota 10mila (10.008) e sono aumentati anche i decessi, 68 più del giorno precedente. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Il 22 settembre, i ricoverati in 24 ore sono stati 141, mentre i pazienti entrati in rianimazione sono stati 13 di più rispetto al giorno precedente.

