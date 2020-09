Esclusivo – Ecco il fermo dell’uomo ritenuto l’autore degli accoltellamenti di Parigi vicino all’ex sede di Charlie Hebdo – Le immagini

L’immagine mostra il machete insanguinato usato per l’accoltellamento. La procura nazionale antiterrorismo ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio

Sono in stato di fermo i due presunti responsabili dell’accoltellamento di quattro persone vicino alla vecchia sede del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi, nel quartiere della Bastiglia. Nell’attacco sono rimaste ferite quattro persone, due delle quali in modo grave. Esattamente 5 anni fa l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, poi rivendicato da al Qaeda, nel quale si contarono 18 vittime. Stando a quanto riferito da fonti della polizia, uno dei due fermati è un indo-pakistano. L’arma con la quale è stata portata a termine l’azione è un machete ed è stato ritrovato nei pressi della fermata della metropolitana insanguinato. La procura nazionale antiterrorismo ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

L’intera zona attorno alla rue Appert è isolata. Gli abitanti sono stati invitati a non uscire di casa, gli uffici pubblici e tutte le scuole sono blindate.

