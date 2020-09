Parigi, attacco all’ex sede di Charlie Hebdo. L’aggressore confessa: non sopportava le caricature di Maometto

Non sopportava le caricature del profeta Maometto. Per questo motivo Alì H., pachistano di 18 anni ha ferito, ieri, con una mannaia, quattro persone che si trovavano davanti alla vecchia sede di Charlie Hebdo, due di loro in modo grave. A confessarlo è lui stesso, come riportano fonti vicine all’inchiesta. L’uomo, dunque ha riconosciuto e rivendicato il suo atto e, stando alle informazioni ottenute dalla tv BFM, avrebbe riconosciuto «una dimensione politica della sua azione».

Intanto, l’Eliseo ha preso contatto con i familiari delle vittime dell’attentato per inviare loro sostegno e solidarietà. Il presidente Emmanuel Macron pare però non voglia esprimersi sull’episodio. Le indagini, intanto, proseguono: durante la notte c’è stato un nuovo fermo a Parigi: stratta dell’ex coinquilino dell’aggressore.

Revocata, invece, la custodia di uno dei sospettati, che si trovava nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’attacco. Con il fermo di qualche ora fa, quindi, oltre al 18enne pachistano, sono sette le persone ancora detenute. Riconosciuta la matrice del terrorismo islamista.

