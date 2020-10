Padre Maccalli liberato in Mali. Era stato rapito nel settembre del 2018

Padre Pier Luigi Maccali e Nicola Chiacchio sono stati liberati. La conferma arriva da diverse fonti, dal portavoce del presidente del Mail, alle fonti dei servizi segreti italiani. Padre Maccali è stato rapito oltre due anni fa, il 17 settembre 2018 in Niger mentre si trovava in una missione a Niamey. Al momento invece ci sono meno informazioni sulla dinamica del rapimento di Nicola Chiacchio, probilmente rapito anni fa mentre era in vacanza in Niger.

Oltre Maccalli e Chiacchio è stata liberata anche l’operatrice umanitaria Sophie Petronin, originaria della Francia e rapita in Mali nel dicembre 2016. Le dinamiche della liberazione vanno ancora chiarite. Dalle prime indiscrezione sembra che sia collegata alla liberazione da parte del governo del Mali di circa 200 persone, tutti prigionieri jihadisti condannati o sotto processo.

